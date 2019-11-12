В австрийских Альпах в результате схождения лавины погибли два гражданина Нидерландов, которые были опытными лыжными инструкторами. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Dutchnews.

Отмечается, что еще один мужчина также пострадал, но ему удалось выжить.

Мужчины катались на лыжах на трассе и попали в лавину. Они работали в компании, специализирующейся на приключенческих поездках в зимних видах спорта. Погибшие были профессионалами с многолетним опытом в экстремальных видах спорта.

По данным австрийского пресс-бюро, гибель людей является первой в зимнем сезоне в Альпах.

Мужчины выехали за пределы трассы и там их неожиданно накрыла лавина. Выжить под трехметровой толщей снега мужчины не могли, даже воспользовавшись спасательными подушками безопасности.

Туристов искали три вертолета и 15 спасателей. За несколько часов они нашли тело одного из погибших, другого еще ищут.

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