Президент США Дональд Трамп назвал отставку своего боливийского коллеги Эво Моралеса сигналом для Венесуэлы и Никарагуа. Об этом сообщает РБК.

«Эти события посылают мощный сигнал нелегитимным режимам в Венесуэле и Никарагуа о том, что демократия и воля народа всегда одерживают победу», — сказал он.

Трамп также заявил, что отставка Моралеса является значимым моментом для демократии Западного полушария. По его словам, это событие прокладывает путь для боливийского народа, чтобы его голос услышали. Американский лидер добавил, что США одобряют требование свободы со стороны жителей Боливии и приветствуют местных военных, которые соблюдают клятву защищать не только одного человека, но и Конституцию.

Minval.az