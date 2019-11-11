МАГАТЭ подтверждает, что Иран, начиная с 9 ноября, начал обогащать уран на объекте в Фордо.

Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, в докладе организации сообщается, что частицы урана зафиксированы на одном из иранских объектов, информацию о котором Тегеран не предоставлял МАГАТЭ.

В докладе не уточняется, где именно в Иране расположен объект, но отмечается, что речь идет «об уране техногенного происхождения».

В связи с этим эксперты МАГАТЭ отметили в докладе «необходимость, чтобы Иран продолжал взаимодействие с агентством».

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