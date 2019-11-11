50-летняя Дженнифер Энистон призналась, что испытала смешанные чувства, когда узнала, что она была снова признана «Иконой» на вчерашней церемонии People Choice. Припомнив, что она была удостоена этой чести уже в седьмой раз, актриса вдруг почувствовала себя старой. Ведь даже в первый раз этим титулом обычно награждают не новичков, а ветеранов. «Боже, неужели я в шоу-бизнесе уже так давно?» — именно эта мысль мелькнула, по признанию Энистон, в ее голове, когда она узнала новость о своей победе в этой категории.

Между прочим, за церемонию, которая прошла в Лос-Анджелесе, Дженнифер чествовали дважды. Во второй раз она поднялась на сцену, чтобы получить приз за фильм «Загадочное убийство», признанный лучшей комедией года. В этом кино Энистон снялась вместе с Адамом Сэндлером, и по этому поводу она решила немного предаться воспоминаниям. Как рассказала актриса, она познакомилась с Сэндлером 30 лет назад. Тогда оба были еще только пробивающимися актерами, и у них совершенно не было денег. В тот день они оказались соседями по столику в одной закусочной. И оба, по завершении обеда, не сговариваясь, сбежали не расплатившись…

Впрочем, сейчас Энистон, с ее многомиллионным состоянием, смешно вспоминать эту историю. Однако, как призналась Дженнифер, ее судьба могла бы и не сложиться так удачно, если бы она не получила роль, которую назвала «подарком судьбы» — в культовом сериале «Друзья». «Я прекрасно понимаю, что если бы я не получила возможность сыграть в этот замечательном телешоу с пятью другими чудесными актерами, то я не стояла бы здесь сейчас!» — цитирует Энистон «7Дней».

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