Молдавия согласовывает и в ближайшее время подпишет с «Газпромом» соглашение о продлении договора на поставку газа на три года, сообщил президент республики Игорь Додон в понедельник на своей странице в «Фейсбуке» после рабочей встречи с председателем Административного совета АО «Молдова-газ» Вадимом Чебаном.

«В ходе беседы меня проинформировали о том, что АО «Молдова-газ» и ПАО «Газпром» достигли соглашения и готовы подписать в ближайшее время приложения к действующему Контракту на поставку и Контракту на транспортировку природного газа. В настоящее время эксперты двух сторон согласовывают приложения по пролонгации действующего контракта на срок три года», — отметил Додон.

Он подчеркнул, что перед подписанием контракта с ПАО «Газпром» с целью обеспечения бесперебойных поставок природного газа АО «Молдова-газ» нужно, чтобы ее органы правления скоординировали, одобрили и подписали три важных документа: Контракт на поставку природного газа, Контракт на транспортировку природного газа по территории Украины (его предстоит подписать с украинским транспортировщиком), Контракт о межсетевом соединении (Interconnection Agreement) для пунктов Алексеевка, Гребенники, Каушаны c украинским оператором, и Техническое соглашение о смешанном балансе на газоизмерительной станции (ГИС) Каушаны и ГИС Орловка между операторами Украины и Молдавии.

По его словам, АО «Молдова-газ» уже согласовало с ПАО «Газпром» продление действующего контракта на 2020-2022 годы. Контракт предусматривает условия поставок природного газа для потребителей Молдавии тремя альтернативными путями: на границе РФ с Украиной (ГИС Суджа, ГИС Валуйки), на границе Румынии с Украиной (ГИС Исакча, ГИС Орловка), в других точках входа в газовую систему Украины через трансбалканский коридор, на западной границе со странами ЕС.

Додон сообщил, что во вторник представители АО «Молдова-газ» и министерства экономики и инфраструктуры республики отправятся на ГИС Исакча, ГИС Орловка и Негру-Водэ, чтобы встретиться с румынскими и украинскими партнерами. АО «Молдова-газ» по итогам недавних действий совместно с операторами газотранспортной системы Болгарии, Румынии, Украины и Молдавии готово принимать около 12,4 млн. кубометров природного газа в день.

«Румынская и украинская стороны уже официально подтвердили факт завершения всех работ. Нашим основным приоритетом является избежание проблем, связанных с обеспечением Молдавии природным газом. В случае прекращения поставок газа по территории Украины после 1 января 2020 года мы будем рассматривать и другие варианты транспортировки», — заявил Додон.

Чебан заверил его, что «у Молдавии не возникнет трудностей в этом вопросе».

«Я выразил готовность оказать содействие на политическом уровне и провести дискуссии с руководством Российской Федерации, Румынии и Украины в случае появления возможных проблем», — подчеркнул президент республики.

Minval.az