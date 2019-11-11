Житель индийского города Ченнай, штат Тамилнад, арестован и доставлен в тюрьму после двух ложных сообщений о готовящихся взрывах.

Сантош Кумар был дважды женат, однако обе супруги сбежали от него. Затем индиец уволился с работы из-за стресса и впал в депрессию. Будучи безработным и бездомным, Кумар захотел сесть в тюрьму, чтобы получить кров и бесплатную еду.

Он воспользовался ворованным мобильным телефоном, чтобы позвонить в диспетчерскую службу полиции в Ченнае и сообщить о заложенном взрывном устройстве на железнодорожной станции Эроде. Позже Кумар сделал аналогичный звонок и сообщил, что установил бомбы на автобусной станции города. Кумар представился как Ибрагим, передает портал «Лента.ру».

Полиция направила саперов для проверки сообщений и установила, что звонки совершались с украденного телефона. Около двух часов ночи полицейские обнаружили и арестовали спавшего на железнодорожной станции Кумара. В найденном при нем мобильном телефоне сотрудники правоохранительных органов нашли данные о совершенных им звонках.

Minval.az