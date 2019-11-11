Показатель глобального экономического климата, рассчитываемый мюнхенским Институтом экономических исследований (IFO), рухнул до минимальной отметки за десять лет.

Индекс делового доверия рухнул в начале четвертого квартала более, чем на восемь пунктов: с – 10,1 до – 18,8 по сравнению с тремя месяцами ранее, став самым низким показателем со второго квартала 2009 года, когда экономический кризис охватил почти все государства планеты, передает агентство «Интерфакс».

За этот же период времени также резко упали индексы оценки текущей ситуации, а также ожиданий на ближайшее будущее. Соответственно, с – 5,5 до – 16,4 и с – 14,7 до – 21,1.

IFO ведет расчет индекса с 1989 года. В свежем исследовании института принимали участие эксперты из 117 стран.

Отмечается, что государства с развивающейся экономикой, в первую очередь, в Азии, в целом пессимистично оценивают нынешнюю ситуацию, в то время как в развитых странах, например, в США, беспокойство вызывают перспективы на ближайшие месяцы.

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