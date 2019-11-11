Канадская писательница Элис Манро скончалась на 89-м году жизни. Об этом сообщила ее дочь Шейла.

Причины смерти пока не известны. Первый рассказ Элис Манро опубликовала в 1950 году в студенческом журнале, в 1968-м году вышел сборник ее рассказов «Танец счастливых теней».

За годы работы Манро выпустила множество сборников рассказов, среди которых «Спутники Юпитера», «Прогресс любви», «Друг моей юности» и другие. Ее работы переведены на 20 языков мира, передает телеканал «РЕН ТВ».

В октябре 2013 года Элис Манро была присуждена Нобелевская премия по литературе.

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