На заводе Фордо на территории Тегерана начали производить больше низкообогащённого урана с момента возобновления работ.

Ранее завод производил в среднем 450 г. в сутки. Сейчас, по оценкам Салехи, показатель возрос примерно до 5,5 кг.

«Я полагаю, что в общем, речь идет о 5,5 кг суточного объёма обогащенного урана в Натанце и Фордо, — цитируют главу Организации ядерной энергии Ирана Али Акбара Салехи российские «Новости».

Работы на заводе вновь возобновились в рамках очередного сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной сделке. По словам представителей иранской стороны, государство может отказаться от всех шагов. Но у Ирана есть условие — европейские страны должны помочь ему в продаже нефти, которая попала под санкции США.

Minval.az