Решение Палаты представителей Конгресса США о т.н. «геноциде армян» является эмоциональным.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Я рекомендую вам прочитать это решение, и вы поймете, что данный шаг носит эмоциональный характер. Оно принято в ответ на операцию «Источник мира», проводимую Турцией для очистки своих границ и сирийских территорий от террористов. Правовой основы для принятия подобного решения нет», — приводит его слова Репорт.

Мамедъяров также прокомментировал невынесение на обсуждение Ходжалинского геноцида госструктурами США, в том числе Палатой представителей, и непринятие каких-либо решений в связи с данным вопросом.

«Конечно, если бы азербайджанцы жили в США более ста лет, наш авторитет в этой стране был бы на том же уровне, а то и сильнее, чем у армян. Хотел бы отметить, что на сегодняшний день более 20 стран признали Ходжалинский геноцид. Эти страны приняли резолюции по данному вопросу. В документах четко указано, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армяне совершили геноцид в Ходжалы», — добавил он.

Minval.az