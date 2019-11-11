Деньги, выделяемые из бюджета на строительство космодрома Восточный, продолжают «воровать», заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Сто раз сказано было — работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер! Нет, воруют — сотнями миллионов, сотнями миллионов! Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено, состоялись уже решения судов, в тюрьме люди сидят. Нет, порядка так там до сих пор не удалось навести как следует», — сказал Путин.

Он потребовал строго целевого и прозрачного использования бюджетных денег в оборонной сфере и добавил, что будет просить прокуратуру, следственные органы и контрольное управление президента следить за этим.

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