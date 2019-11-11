В Гонконге во время протестов мужчину облили жидкостью и подожгли из-за спора о национальной принадлежности, сообщает 11 ноября Associated Press.

На кадрах видно, как группа людей ведет оживленный спор, после чего на одного из мужчин выливают горючую жидкость и поджигают ее. Сразу после инцидента мужчину доставили в больницу. Сейчас он находится в критическом состоянии.

AP не сообщает, были ли задержан кто-либо в связи с инцидентом.

В этот же день полиция открыла огонь, пытаясь разогнать протестующих, которые с утра заблокировали дороги и мешали работе транспортной системы. Один из протестующих в результате получил тяжелое ранение, сообщают гонконгские СМИ.

В Гонконге уже около пяти месяцев продолжаются массовые протесты. Причиной послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений.

В связи с протестами принятие этих поправок было отложено, а затем и отменено. Однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, продолжаются с новыми требованиями, в частности о введении в административном районе системы прямых выборов руководства.

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