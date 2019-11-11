Россия готова содействовать нормализации отношений между Анкарой и Ереваном, если будет готовность сторон. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил в понедельник на брифинге со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном в Ереване.

«Мы не говорим о каком-то сближении, потеплении, когда у нас есть соседи, которые нам даны историей и географией. Мы развиваем отношения с каждым из них. Это верно в отношении наших партнеров по ОДКБ, ЕАЭС, СНГ. Это верно и в отношении Турции, Ирана, восточноевропейских стран. Мы со всеми хотим иметь нормальные отношения», — отметил Лавров.

Лавров напомнил, что Москва активно способствовала заключению армяно-турецких протоколов в Цюрихе, хотя и предупреждала, что не нужно увлекаться этой идеей, в частности, ожидать, что документы вступят в силу без привязки к карабахскому урегулированию.

По его словам, в России были большие сомнения по этому поводу, однако в Армении были уверены в успехи, ведь «им обещали». Судьба протоколов известна.

«Тем не менее, мы и теперь готовы (содействовать нормализации отношений – ред.), для этого нужна заинтересованность обеих сторон. Мы готовы использовать наши возможности, чтобы продвигать нормализацию отношений между Арменией и Турцией», — цитирует Лаврова местный Sputnik.

При этом в Москве не видят оснований полагать, что между Арменией и Турцией начнется война. Политика России направлена на установление мира и сотрудничества в регионе, добавил Лавров.

Minval.az