Есть такая популярная народная мудрость: не надо очаровываться. Тогда и разочаровываться не придется. Перевели ли ее на армянский язык, судить не беремся, но в армянской «тусовке» очередной приступ эйфории сменяется жестоким разочарованием. Администрация президента США открыто выступила против и признания «геноцида армян», и введения санкций против Турции. Как поясняют в Вашингтоне, инициативы Палаты представителей могут привести к дальнейшему обострению отношений с ключевым союзником НАТО. «Администрация обеспокоена тем, что санкции, принятые в Палате на прошлой неделе в ответ на военную кампанию Турции в Сирии, свяжут руки США», — цитировали информагентства неназванного дипломата.

Для армянской политической «тусовки» это новость из числа тех, которые, словно укол иголкой, превращают впечатляющий «воздушный шарик» обещаний и ожиданий в невзрачную резиновую тряпочку.

Напомним: 29 октября Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, где постановила считать события 1915 года «геноцидом армян». А затем в следующей резолюции призвала президента США Дональда Трампа ввести санкции против Турции за операцию «Источник мира». Причем сами санкции были прописаны достаточно подробно: в список включили и блокировку активов турецких военных и чиновников на территории США, и запрет на продажу Турции оружия, которое может применяться в зоне конфликта, и даже санкции против третьих сторон за такие поставки.

В Армении, как того и следовало ожидать, наступил взрыв ликования. Здесь и так находились в изрядном, скажем так, «напряге». Москва не скрывала своего недовольства Пашиняном. Президент Азербайджана дважды, на российских «площадках» и в присутствии Владимира Путина, устраивал Армении и лично Пашиняну впечатляющую публичную порку. Турция и Россия вновь шли на сближение. Для армянской политической «тусовки» это кошмарный сон наяву: а что, если Кремлю ради сближения с Турцией вновь понадобится где-то уступить? И этим самым «где-то» окажется Армения? От статуса послушного «форпоста» до роли разменной монеты даже не один шаг, а один волосок. И вдруг — вуаля! Палата представителей наконец соизволила признать «геноцид»!

С благодарственными заявлениями выступили президент, премьер-министр, другие чиновники, не говоря о самих армянских лоббистах в США. Экспертное сообщество активно делилось планами и мечтами: «армянская мечта» исполнилась! Западные страны отказываются от поддержки Турции! И уж точно ее исключат из НАТО! Еще немного — и США введут в действие арбитражное решение Вудро Вильсона, мир вернется к Севрскому договору, отменит соглашение Сайкс-Пико и приступит к ревизии границ Турции!

Правда, в пылу эйфории не заметили, что, во-первых, резолюция Палаты представителей носит рекомендательный характер. В переводе, она совершенно не обязательна к исполнению — конгрессмены высказали свое мнение и не более того. Во-вторых, аналогичные резолюции уже принимались — в 1975 и 1984 годах, но реальный эффект оказался нулевым. В-третьих, все произошло на фоне явного конфликта между Палатой представителей и Белым домом. Связь между «натянувшимися отношениями» президента США Трампа с конгрессменами и принятой резолюцией была столь очевидной, что в Турции, напомним еще раз, призывали не решать за счет отношений с их страной внутриполитические вопросы, а думающие аналитики в самом Ереване осторожно интересовались: а хорошо ли это, когда «национальная трагедия армянского народа» вот так открыто используется в чужой внутриполитической игре? Но на это было так удобно не обращать внимания…пока заявление Госдепартамента США не вышибло армянскую экспертную «тусовку» из зоны комфорта и не обозначило переход от эйфории к жестокому похмелью.

Причем речь идет о куда более существенной для Армении «плохой новости», чем просто «сдувшаяся» армянская резолюция, от которой всеми силами открещиваются и Госдепартамент, и Белый дом. Куда важнее подтекст этой новости: Турция для США и НАТО — слишком ценный союзник. Она обладает здесь второй по мощи армией и занимает весьма важное стратегическое положение. Прежде всего, под ее контролем находятся проливы, соединяющие Черное и Средиземное моря. Да еще к тому же эта страна расположена на стыке Европы и Ближнего Востока. И теперь, когда в Анкаре начинают сближаться с Москвой, в США забеспокоились всерьез. Тем более что дурно пахнущая «инициатива» Палаты представителей уже поставила под вопрос намеченный на середину ноября визит Эрдогана в США. Да тут еще президент Турции открыто обвинил Вашингтон в нарушении договоренностей по Сирии: «К сожалению, США отдельно проводит патрулирования с террористической группировкой YPG. А ведь они должны были уйти! Как США это объяснят? Такого в нашем соглашении нет».

Но самое главное, в Вашингтоне понимают: отношения с Анкарой — это улица с двусторонним движением, и здесь уже не получится игнорировать собственно турецкие интересы. А значит, США придется и торговаться с властями Турции, чтобы спасти ситуацию, и искать способы умерить активность собственного армянского лобби, и — вместе с генсеком НАТО Столтенбергом — призывать к порядку и соблюдению союзнических обязательств Францию и Германию. Словом, две новости в одном флаконе: политический и военный «вес» Турции растет, это признают и ее друзья, и союзники, в том числе и те, кто привык смотреть на Анкару исключительно свысока.

И уж тем более в этой новой реальности вряд ли найдется место спекуляциям на «армянскую тему», пусть даже самим апологетам «армянского вопроса» не скажут об этом вслух. Примерно так же, кстати, развивались события в двадцатые годы, когда на фоне несомненных военных побед Турции в странах Антанты еще продолжали лить слезы по судьбе «многострадальных армян», но в реальной политике дипломатам пришлось запрятать поглубже свои планы выкраивания на турецких землях «Западной Армении» и торговаться с Анкарой уже о новых границах. Сегодня все не так очевидно, но расклад сил примерно такой же. Как и удивление Запада, что турецкие интересы имеют куда больший вес, чем это казалось еще вчера.

Так что Армении самое время приготовиться к неприятностям.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az