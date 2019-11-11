Турция начала в понедельник депортацию иностранцев-террористов.

Так из этой страны по завершении юридических процедур выдворен террорист — выходец из США, сообщило агентство Анадолу со ссылкой на МВД республики.

Готовится документация для депортации террориста — выходца из Германии. В течение дня в Данию будет выслан еще один террорист.

Таким образом, из Турции за сутки будут высланы три иностранных террориста.

14 ноября планируется депортация семи террористов — выходцев из Германии, содержащихся в специальных центрах.

О том, что Турция начнет 11 ноября экстрадицию задержанных террористов ИГИЛ в страны их происхождения, сообщило в минувшую пятницу агентство «Анадолу» со ссылкой на главу МВД Турции Сулеймана Сойлу.

«Мы говорим Европе: «Мы вернем вам этих людей», и мы начинаем с понедельника», — заявил Сойлу.

Ранее на прошлой неделе Сойлу предупреждал, что Турция отправит пленных боевиков ИГ обратно в Европу — в те места, откуда они приехали на Ближний Восток.

Он осудил озвученное до этого Бельгией предложение проводить судебные разбирательства над пленными боевиками там, где ими были совершены преступления.

Также в этом контексте глава МВД Турции обвинил Европу в «применении двойных стандартов, как они всегда и делали».

Сойлу отмечал, что Турция содержит под стражей около 1200 членов ИГИЛ ,еще 287 были задержаны во время военной операции на севере Сирии.

Minval.az