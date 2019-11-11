В Китае успешно прошло испытание «умного» беспилотного метро. По словам разработчика, недавно созданный поезд без водителя прошел испытания с более высоким уровнем автоматизации, более высокими скоростями и меньшим энергопотреблением, сообщает Корреспондент.

Разработанный компанией CRRC Tangshan Co. Ltd., одним из крупнейших китайских производителей высокоскоростных поездов, поезд метро с шестью вагонами может перевозить до 2300 человек за одну поездку. Тестовая модель предназначена для работы на максимальной скорости 120 км в час, что на 50 процентов быстрее, чем обычные метро в городах дома и за рубежом.

Поезд метро способен работать автоматически в любое время, включая открытие и закрытие дверей, обнаружение препятствий и обработку аварийных ситуаций.

Сделанный из легкой нержавеющей стали, интеллектуальный поезд метро намного легче традиционных, и каждая станция может сэкономить около 4 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год.

Разработчики уверены, что этот поезд метро без водителя может повысить конкурентоспособность Китая на международном уровне в области железнодорожных перевозок, усовершенствовать отрасли и обеспечить лучший опыт для пассажиров. Об этом заявил Цао Цэцянь (Cao Zeqian), дизайнер центра исследований и разработок компании.

Minval.az