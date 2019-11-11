В Великобритании врачи выходили самых маленьких в мире новорожденных близнецов, сообщает The Sun.

32-летняя Талия Китс (Talia Keates) из английского города Троубридж, графство Уилтшир, утверждает, что осложнения начались на четвертом месяце беременности (17-я неделя). «Нас отговаривали от родов. Когда у меня преждевременно отошли воды, меня предупредили, что дети могут умереть при рождении», — вспоминает она.

Однако британка продолжила вынашивать близнецов вопреки неутешительным прогнозам. 16 апреля, на 23-й неделе беременности, Китс родила естественным путем Джо, весившего 429 граммов. Его брат 403-граммовый Эшли появился на свет посредством кесарева сечения.

Новорожденных неотложно поместили в отделение интенсивной терапии, где они находились несколько месяцев. «Они пробыли там 129 дней, а когда они окрепли, их перевели в больницу поближе к дому, — рассказывает мать шестерых детей. — У Эшли диагностировали легочную гипертензию. Я не очень разбираюсь в этом, но оба близнеца родились с хронической болезнью легких. Все из-за того, что они недоношенные».

«У нас выдался непростой и крайне эмоциональный этап в жизни. Впереди еще долгий путь, — говорит Китс. — Мы регулярно проходим обследования и продвигаемся вперед шаг за шагом. Мальчики только недавно начали улыбаться и смеяться». В августе младенцев отправили домой. Сейчас Джо весит почти 5 килограммов, а его брат-близнец Эшли — 3,6 килограмма.

«Пока они не могут обходиться без кислородных масок. Но с каждым новым днем жизнь налаживается. Они стоят всех испытаний, которые нам пришлось пережить. Я очень их люблю», — подчеркнула Китс.

Minval.az