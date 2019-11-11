Конфликт в Сирии является миниатюрной моделью третьей мировой войны, которая была развязана, в частности, из-за нефтяных залежей. Об этом заявил президент САР Башар Асад.

Сирийский лидер считает, что Соединённые Штаты находятся в состоянии войны со всем остальным миром. В то время как старый миропорядок себя изжил и модель однополярного мира больше не работает, в деле мирового лидерства Америка не желает признавать партнёром никого, даже Британию и Францию.

— Война в Сирии — это такая миниатюрная модель третьей мировой войны, которая ведётся опосредованно. Факторы могут быть разными, и нефть — лишь один из них, далеко не единственный. Я не считаю, что война началась только из-за нефти, — сказал Асад в интервью RT.

Minval.az