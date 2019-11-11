Певица Алла Пугачёва привезла с минских гастролей подарки: сало, конфеты, орден и три мешка отборного картофеля.

Последний подарок Примадонне сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Такой подарок, отмечают журналисты программы «Ты не поверишь!», Лукашенко дарит только избранным. Президент является поклонником Пугачёвой. Подарки мужу и детям певице покупать было некогда.

Звезда отечественной эстрады вновь собирается приехать в Белоруссию. Это будет, скорее всего, летом. О белорусах Пугачёва отозвалась с большой теплотой:

«Они удивительные, светлые, доброжелательные люди. Удивительная нация».

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