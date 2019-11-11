Певица Алла Пугачёва привезла с минских гастролей подарки: сало, конфеты, орден и три мешка отборного картофеля.
Последний подарок Примадонне сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Такой подарок, отмечают журналисты программы «Ты не поверишь!», Лукашенко дарит только избранным. Президент является поклонником Пугачёвой. Подарки мужу и детям певице покупать было некогда.
Звезда отечественной эстрады вновь собирается приехать в Белоруссию. Это будет, скорее всего, летом. О белорусах Пугачёва отозвалась с большой теплотой:
«Они удивительные, светлые, доброжелательные люди. Удивительная нация».