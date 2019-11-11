Президент Боливии Эво Моралес объявил, что покидает свой пост на фоне массовых протестов в стране.
Об этом сообщает «Лайф».
Президент Боливии Эво Моралес объявил, что покидает свой пост на фоне массовых протестов в стране.
Об этом сообщает «Лайф».
Дата: 2019/11/11 1:00
Раздел: Важно
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