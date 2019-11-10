48-летний Юэн Макгрегор продолжает шокировать друзей и поклонников своим вызывающим поведением по отношению к своей бывшей жене — Еве Мавракис. Юэн требует от суда, чтобы его признали свободным от семейных уз еще до завершения бракоразводного процесса, чтобы он мог заключить новый брак. С разводом Макгрегора торопит его любовница Мэри Элизабет Уинстед, роман с которой начался у него на съемочной площадке фильма «Фарго» в 2017 году. Заметим, что Юэн начал строить отношения с Мэри Элизабет еще будучи женатым мужчиной. Он подал документы на развод в начале 2018 года, уже после того, как стал появляться на публике с Уинстед.

Бракоразводный процесс Макгрегора и Мавракис до сих пор не завершился, потому что они могут договориться о сумме алиментов, которые он будет платить ей и их четырем дочерям, две из которых еще несовершеннолетние. Дело в том, что МакГрегор еще до решения суда добровольно выплачивал Еве Мавракис и своим детям некоторую сумму. Но меньше чем через год он вдруг передумал. Юэн решил, что платит слишком много, и теперь размер алиментов будет определен в судебном порядке. Прожив с ним в браке 22 года, будучи домохозяйкой и обманутой женой, Ева не намерена соглашаться на меньшее. Тем более, что карьера Макгрегора вполне успешна, и он вряд ли испытывает реальную нехватку средств. Поклонники полагают, что все дело в его новой партнерше, которая моложе его на 14 лет, и не желает отдавать бывшей жене Макгрегора ничего из того, что, как она считает, должно принадлежать ей.

Денег Юэну и Мэри Элизабет, видимо, нужно как можно больше. Ведь как, в частности, сообщило издание «7Дней» со ссылкой на интернет-портал RadarOnline.com, недавно пара приобрела себе новый дом. Новое жилье понадобилось им потому, что когда Мавракис узнала об измене, она выгнала мужа из дома. Он тогда забрал свои вещи и переехал к любовнице. Но, видимо в доме Уинстед актерам стало тесно.

Теперь же, после покупки дома, паре предстоят новые расходы. На свадьбу, которую Макгрегор хочет устроить как можно скорее, тоже понадобится кругленькая сумма. И вся эта дележка происходит на глазах у подрастающих дочерей Юэна, которые болезненно переживают развод родителей. Так, старшая 23-летняя Клара публично назвала Уинстед «дешевкой» и вырезала отца из всех семейных фотографий. Можно себе представить, что твориться с младшими девочками, особенно приемными — Джамиян и Анук — они уже второй раз потеряли отца.

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