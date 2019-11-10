Хип-хоп исполнитель Канье Уэст заявил, что планирует побороться за пост президента США в 2024 году. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Hollywood Reporter.

Выступая на фестивале инноваций Fast Company Innovation Festival в Нью-Йорке, рэпер начал говорить, что будет баллотироваться. Публика встретила его слова смехом, на что Уэст спросил, над чем они смеются. Мы бы создали так много рабочих мест! Также он обратил внимание, что каждый третий афроамериканец сидит в тюрьме.

«Мартина Лютера Кинга убили не потому, что у него была мечта; у него было несколько иное, о чем он собирался говорить. Он говорил о расширении прав и возможностей для черных, об увеличении экономических возможностей», — добавил он.

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