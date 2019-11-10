Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что 11 ноября на прилавках американских книжных магазинов появится новое издание ее книги «Каждый может изменить ситуацию», передает ТАСС.

«В понедельник моя книга будет опубликована в Соединенных Штатах, — написала она на своей странице в Instagram. — Это обновленное издание, которое включает еще больше записей речей Греты Тунберг».

Экологическая активистка также отметила, что публикация книги в других странах и на других языках ожидается в скором времени. Все средства, полученные от продажи произведения, Тунберг планирует потратить на благотворительность.

В июне 2019 года вышел сборник речей активистки на английском языке, позднее была опубликована версия на немецком.

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