Президент Боливии Эво Моралес в воскресенье объявил, что в стране пройдут новые выборы главы государства.

Об этом сообщает ТАСС.

«Я созываю новые выборы, чтобы путем голосования боливийский народ избрал свое новое правительство», — сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в соцсетях.

По словам Моралеса, выборы проведет новый состав Высшего избирательного суда. «Я хочу, чтобы все сделали так, чтобы напряженность снизилась. Я прошу всех гарантировать мирное сосуществование», — добавил он.

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