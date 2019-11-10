Голливудский актер Джеймс Дин, погибший в автокатастрофе более 60 лет назад, вошел в актерский состав фильма «В поисках Джека», актер будет «воссоздан» с помощью компьютерной графики.

Актер сыграет второстепенного персонажа Рогана в экранизация одноименного романа Гарета Крокера. Сюжет фильма рассказывает о десяти тысячах военных собак, брошенных в конце войны во Вьетнаме. Сьемки картины начнутся в ноябре 2019 года, выход в прокат запланирован на осень 2020.

Над созданием Джеймса Дина работают две студии VFX Imagine Engine и VFX MOI Worldwide. Тело будет полностью воссоздано на компьютере, а озвучит его другой актер. Права на использование образа Дина были выкуплены компанией у его семьи.

Как отметил в интервью The Hollywood Reporter режиссер Антон Эрнст, который работал над проектом вместе с Тати Голых, «мы долго искали идеального актера на роль Рогана и после нескольких месяцев поисков остановились на Джеймсе Дине».

«Интерфакс» отмечает, что в 1955 году Джеймс Дин погиб в автокатастрофе, ему было 24 года. Всего актер успел сняться в трех полнометражных картинах. Зрителям он известен благодаря своим ролям в фильмах «Гигант» и «К востоку от рая», за которые его номинировали на премию «Оскар» посмертно.

Minval.az