Торжественный автомобильный парад по случаю интронизации нового императора Японии Нарухито начался в воскресенье в центре Токио. Прямую трансляцию ведет Управление делами императорского двора.

Кортеж отправился от главного дворца в направлении резиденции Акасака. Его возглавляет открытый седан премиального класса Toyota Century, в котором разместился японский монарх Нарухито и его супруга Масако. Вместе с ними по маршруту протяженностью 4,6 км едут еще почти 30 автомобилей с представителями правительства, включая премьер-министра Синдзо Абэ, их сопровождают 18 мотоциклов и машин полиции. Кортеж растянулся примерно на 400 метров, передает ТАСС.

Вдоль дорог, по которым едет процессия, с утра начали собираться тысячи людей, желающих поприветствовать императора. По маршруту следования для зрителей действуют очень строгие правила. Так, в специальных зонах, предназначенных для наблюдения за парадом, запрещено использование селфи-палок, треног и квадрокоптеров. Также сюда нельзя проносить флаги, транспаранты, зажигалки, крупные вещи, алкоголь и любые алюминиевые банки.

Наличие запрещенных предметов полицейские проверяют на специальных пунктах перед зонами для просмотра парада. Для обеспечения безопасности проведения мероприятия со всей страны прибыли около 26 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

В Токио с утра стоит теплая, солнечная погода, в середине дня температура воздуха прогрелась до 20 градусов. Поприветствовать высочайшую чету в ходе праздничного парада пришли люди всех возрастов — от детей, до совсем пожилых японцев.

Специально для парада была изготовлена специальная версия Toyota Century черного цвета с кремовым салоном. Чуть ниже передней решетки радиатора производитель разместил позолоченную хризантему — символ императорской династии Японии. Также на машину было установлено дополнительное оборудование, включая систему автоматического торможения и боковые подушки безопасности в задних сиденьях, поскольку применяемые в современном автомобилестроении шторки требуют наличия крыши и центральной стойки кузова. Стоимость кабриолета составляет около 80 млн иен ($750 тыс.).

Нарухито вступил на престол 1 мая 2019 года после того, как его 85-летний отец Акихито отрекся от титула в связи с преклонным возрастом. В тот же день новый император получил символы своих полномочий — главную государственную и личную императорскую печати, а также так называемые священные регалии — меч и драгоценную яшму. Третья регалия — металлическое зеркало — хранится в храме, где символически пребывает богиня Солнца Аматэрасу, мифическая прародительница династии японских монархов.

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