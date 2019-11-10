Часы швейцарской компании Patek Philippe продали на аукционе Only Watch в Женеве за рекордную сумму — почти 2 млрд долларов.

Выполненные из стали часы стали самыми дорогими часами, которые когда-либо были проданы, сообщает телеканал «РЕН ТВ».

Модель The Grandmaster Chime Reference 6300A-010 была выпущена в 2014 году ограниченным тиражом в 7 моделей.

Вторыми по стоимости на аукционе оказались часы мастера Франсуа-Поля Журна. Его работа была продана за 1,8 млн швейцарских франков.

Всего на мероприятии продали часов более чем на 38,5 млн швейцарских франков.

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