Сторонники оппозиции в Боливии взяли под свой контроль государственную радиостанцию Patria Nueva (RPN) и национальный телеканал Bolivia TV (BTV), прервав освещение протестов в стране, сообщил директор Patria Nueva Иван Мальдонадо.

«Протестующие, которые окружили наши студии, удерживали нас около двух часов, угрожая уничтожить оборудование, если мы не приостановим нашу журналистскую работу», — заявил Мальдонадо, передает РИА Новости.

Директор Patria Nueva был вынужден покинуть здание, откуда ведут вещание оба государственных СМИ.

Президент Боливии Эво Моралес, ранее заявивший об угрозе госпереворота в стране, осудил нападения в Twitter, выразив мнение, что протестующие действуют как «диктаторские режимы».

Протесты в Боливии вспыхнули 20 октября и продолжаются по сей день. Как сообщалось, в трех крупных городах — Санта-Крусе, Сукре и Кочабамбе — к протестующим присоединились полицейские.

При этом руководство полиции утверждает, что никакого бунта среди стражей порядка нет, а власти пообещали не вводить войска в эти города.

Поводом для беспорядков стали результаты подсчета голосов на выборах президента. По данным Высшего избирательного суда Боливии, победу уже в первом туре одержал Моралес, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. Моралес считает, что за массовыми протестами стоят правые силы, недовольные его переизбранием.

Экс-президент и лидер боливийской оппозиции Карлос Меса в интервью агентству EFE возложил ответственность за разрешение кризиса в стране на президента Эво Моралеса и повторил, что диалог не имеет смысла.

«Мы не можем взять на себя чужую ответственность, диалог не имеет смысла. Принять решение должен президент», — заявил Меса, поясняя своё недавнее заявление об отказе от диалога с Моралесом для урегулирования кризиса.

По словам экс-президента, диалогу препятствуют обвинения оппозиции в попытках государственного переворота со стороны Моралеса. «Государственный переворот не происходит и не существует. Мы переживаем народную демократическую мобилизацию на всей территории страны, которая имеет целью защиту голосов и восстановление демократии», — добавил Меса.

Лидер оппозиции сообщил также, что он и его сторонники не имеют плана «Б» и надеются на то, что продолжающиеся протесты вынудят Моралеса принять требования оппозиции о проведении второго тура выборов.

«План «Б» находится в руках президента, хотя окно возможностей становится всё меньше … Возможно, завтра у него не останется пространства для манёвра», — сказал Меса.

Напомним, что накануне армия и полиция Боливии отказались действовать против протестующих жителей страны, в ряде городов полицейские присоединились к манифестантам, требуя увеличения зарплат и пенсий.

За три недели протестов после победы Моралеса на выборах президента пострадали 383 человека, задержаны около 200 человек, открыты 40 дел по фактам вандализма.

Minval.az