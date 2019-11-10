Российские эксперты предупредили о необходимости почаще менять губки для мытья посуды.

В публикации на сайте Роскомнадзора отмечается, что такие губки являются идеальными инкубаторами для бактерий. Со временем губка может стать в 200 тыс раз грязнее, чем сиденье унитаза. В связи с этим эксперты рекомендуют менять губки не реже, чем один раз в неделю.

Кроме этого для поддержания чистоты на кухне россиянам рекомендовали не оставлять надолго грязную посуду, а также не хранить на одной полке готовые и сырые продукты.

Также эксперты посоветовали чаще выбрасывать мусор, хранящийся на кухне, а раковину регулярно мыть дезинфицирующими средствами и потом вытирать насухо.

Эксперты сделали и еще одно предупреждение. Оказалось, что опасные микроорганизмы скапливаются на ручках от кухонной плиты.

«На ручке каждой четвертой кухонной плиты обнаружена невидимая глазу плесень», — отмечается в материале.

Minval.az