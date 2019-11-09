Президент США Дональд Трамп объявил, что Белый дом во вторник, 12 ноября, может обнародовать стенограмму второго разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам президента США, готовящийся выход документа очень важен.

Об этом он заявил журналистам на Объединенной базе Эндрюс в Мэриленде перед отъездом в Алабаму. «Я предоставлю вам вторую стенограмму, потому что у меня были две телефонные беседы с президентом Украины»,— сообщил Трамп (цитата по Reuters).

Напомним, телефонный разговор с господином Зеленским стал поводом к началу процедуры импичмента Дональда Трампа. Одной из тем беседы было расследование деятельности в Украине Хантера Байдена, сына основного конкурента господина Трампа на предстоящих президентских выборах. После публикации разговора спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру импичмента.

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