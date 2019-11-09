Американская авиакомпании American Airlines отложила возобновление полетов обновленного лайнера Boeing 737 MAX до марта 2020 года. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте перевозчика. Первоначально возобновление полетов было запланировано на 16 января.

В компании пояснили, что намерены провести пробные полеты после того, как лайнер пройдет сертификацию. В American Airlines подчеркнули, что возобновление полетов намечено на 5 марта 2020 года. Дата выбрана исходя из итогов последних контактов с Федеральным управлением гражданской авиации и Министерством транспорта США, а также с компанией Boeing.

Поскольку начало полетов на обновленном самолете Boeing отложено с января на два месяца, компания сообщила о том, что уже купившим билеты на рейсы пассажирам, возможно, придется поменять даты. Также в American Airlines предупредили о необходимости отмены примерно 140 вылетов в день вплоть до 4 марта.

Minval.az