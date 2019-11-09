Фильм «Джокер» Тодда Филлипса может получить статус самого прибыльного фильма, основанного на комиксах, в истории, сообщает Forbes.
Как стало известно, лента уже заработала в мировом прокате $953 млн.
Ожидается, что драма на этом не остановится и принесет еще прибыли.
Предполагается, что в эти выходные «Джокер» соберет еще несколько млн.
Таким образом, сумма сборов составит в 15,3 раза больше производственного бюджета в $62,5.
Отмечается, что после этого лента обойдет фильм «Маска» с Джимом Керри в главной роли, который вышел в 1994 году.