Специалисты Всемирного фонда по исследованию рака рассказали о девяти правилах, которые помогут уменьшить вероятность развития рака, сообщает издание «Аргументы и Факты».

В первую очередь эксперты посоветовали держать в норме свой вес, так как избыточная масса тела провоцирует возникновение рака кишечника, груди и печени. Также для профилактики болезней полезны физические нагрузки.

Следующими советами стали уменьшение потребления соли до шести граммов в день, а также отказ от бесконтрольного приема биологически активных добавок.

Специалисты рекомендуют употреблять не менее 400 грамм овощей и фруктов в день, при этом сократить употребление красного мяса до 300–500 грамм в неделю.

Также, по мнению медиков, следует отказаться от высококалорийных продуктов, которые, как правило, содержат большое количество сахара и вредных жиров и ограничить употребление алкоголя.

Последний совет касается только женщин, которым по словам экспертов, не стоит отказываться от грудного вскармливания.

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