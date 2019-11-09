В Анталье началось 24-заседание Совета министров Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как передает турецкое бюро Report, Азербайджан на заседании представлен делегацией во главе с министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым.

На заседании сначала был продемонстрирован фильм о деятельности ОЭС.

Замглавы МИД Таджикистана Хусрав Нозири рассказал о проектах, реализованных в странах-членах за прошедший период. После был заслушан отчет генсека ОЭС Хади Сулейманпура.

После отчетного доклада позвучал государственный гимн Турции, и председательство в организации перешло от Таджикистана Турции. Заседание продолжилось под руководством министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

Minval.az