Американские военные, покинувшие более половины своих баз в Сирии во время операции «Источник мира», вернулись на некоторые из них, усилив присутствие в районе нефтяных месторождений, передает «Анадолу».

США в 2014 году начали наносить в Сирии авиаудары по террористам ИГИЛ.

Ранее в борьбе с растущей угрозой ИГИЛ в Сирии американские военные задействовали террористов YPG/PKK. США, в частности, не только поставляли террористам оружие и оказывали поддержку с воздуха, но и создавали свои базы в районах, оккупированных YPG/PKK.

США с 2015 года активизировали деятельность по созданию военных баз в Сирии.

Примечательно, что США не только оказывали поддержку YPG/PKK посредством дислоцированных на военных базах спецподразделений и оборудования, но и обеспечивали защиту террористов.

Несмотря на заявление президента Дональда Трампа о намерении вывести американский военный контингент из Сирии, США сохраняют присутствие в этой стране.

Minval.az