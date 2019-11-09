В Стамбуле в рамках Международного конкурса «Счастливые коты» выбрана самая красивая кошка 2019.

Согласно распространенному сообщению, победительницей конкурса стала кошка породы Ван по имени Су.

Ректор Ванского Университета, доктор Хамдулла Шевли с удовольствием прокомментировал победу воспитанницы:

«Мы вернулись с соревнований с очень хорошим результатом. Этим конкурсом было подтверждено, что кошка Ван-самая красивая кошка в мире», — сказал он.

Отметим, что в конкурсе приняли участие 200 кошек разных пород со всего мира, от самых популярных до исключительно редких.

Minval.az