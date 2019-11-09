Россия приветствует сохранение относительной стабильности на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, вопрос о его окончательном статусе относится к числу наиболее сложных, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью армянскому информагентству «Медиамакс».

«Приветствуем сохранение относительной стабильности на границе и линии соприкосновения. Полагаем, что дальнейшее снижение напряженности могло бы способствовать созданию атмосферы, благоприятствующей переговорному процессу», — сказал Лавров.

«Что касается вопроса об окончательном правовом статусе Нагорного Карабаха, то он относится к числу наиболее сложных», — подчеркнул он. По словам российского министра, «руководители стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ неоднократно заявляли, что статус должен быть определен в ходе переговоров политическим путем, на основе юридически обязывающего волеизъявления».

«Параметры этой работы, включая организационные аспекты, сторонам еще предстоит согласовать», — указал Лавров.

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