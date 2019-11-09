Число пострадавших в результате землетрясения, которое произошло в ночь на пятницу на северо-западе Ирана, достигло 529, передает агентство IRNA со ссылкой на медиков.

При этом глава центра по медицинской помощи и борьбе с чрезвычайными ситуациями в провинции Восточный Азербайджан Фарзад Рахмани заявил IRNA, что в результате землетрясения погибли пять человек и 529 получили ранения, из них 31 был госпитализирован, остальные получили амбулаторное лечение и были выписаны.

По его словам, все больницы провинции готовы принять пострадавших.

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в ночь на пятницу. Эпицентр толчков располагался в 156 километрах юго-восточнее Тебриза (провинция Восточный Азербайджан). По данным европейских сейсмологов EMSC, очаг залегал на глубине 62 километров, иранские сейсмологи сообщали о восьми километрах.

Minval.az