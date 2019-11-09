Американский стартап Air Co. придумал, как превратить этанол для производства спиртных напитков из углекислого газа. Первым продуктом компании стала водка, а позднее планируется производить парфюмерию и другие продукты на основе этанола. Об этом сообщает журнал Forbes.

Отмечается, что в одной бутылке содержится около 500 граммов углекислого газа из атмосферы. Технология стартапа не только уменьшает выбросы за счет использования углекислого газа из окружающей среды, но подразумевает экологичный процесс выпуска – оборудование компании работает на солнечной энергии и питается от батарей, которые расположены на крыше здания.

Сейчас водка из углекислого газа продается только в Нью-Йорке, но в скором времени производитель начнет ее поставлять и в другие города США.

Minval.az