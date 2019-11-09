Верховный суд Индии в субботу вынес долгожданный вердикт о принадлежности участка земли в древнем городе Айодхья, где расположены развалины старинной мечети Бабри, сообщает телеканал NDTV.

Храмовый комплекс в Айодхье на протяжении десятилетий является предметом споров между индусской и мусульманской общинами Индии. Индусы утверждают, что некогда здесь стоял храм в честь бога-героя Рамы — центрального персонажа эпоса «Рамаяна». По их версии, святыня была разрушена мусульманскими завоевателями, а на ее месте в 16 веке была воздвигнута мечеть, посвященная основателю империи Великих Моголов Бабуру.

В соответствии с единогласным решением судебной коллегии, участок будет передан в управление правительственному фонду, который займется восстановлением индуистского храмового комплекса. В вердикте говорится, что археологические раскопки, проведенные в этой местности, показали следы «более ранних памятников, не имеющих отношения к исламской архитектуре». Этот фактор суд счел решающим в определении принадлежности спорного участка земли.

Мусульманская община, согласно судебному решению, получит участок площадью в пять акров (порядка 20 тысяч квадратных метров) в другой части города, где сможет восстановить свою святыню. Комментируя решение суда, поставившего точку в многолетнем споре между индусами и мусульманами, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что оно «не означает чьей-либо победы или поражения».

«Я обращаюсь ко всем согражданам с призывом сохранять мир и спокойствие после вынесения вердикта по делу Айодхья», — написал Моди в своем аккаунте в Twitter.

В свете возможных столкновений в городе накануне были размещены дополнительные подразделения полиции и армии и отменены отпуска у всех чиновников и силовиков. Горожанам запрещено собираться группами более четырех человек.

В 1992 году многотысячная толпа индусов ворвалась в мечеть Бабура и нанесла ей значительный ущерб. Это положило начало новому обострению конфликта, жертвами которого тогда стали более 2 тысяч человек. Власти Индии опасаются, что сегодняшнее решение Верховного суда может повлечь за собой новые столкновения.

Minval.az