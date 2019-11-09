Демократический строй в Боливии находится под угрозой из-за попыток совершить в стране государственный переворот.

Как передает ТАСС, такое мнение высказал в пятницу президент республики Эво Моралес после того, как некоторые полицейские присоединились к протестам против его переизбрания.

«Братья и сестры, наша демократия находится под угрозой из-за государственного переворота, который проводят готовые к насилию группы, которые покушаются на конституционный строй», — написал он в Twitter.

Он также призвал «народ мирно защищать демократию и конституцию для сохранения мира и человеческих жизней».

Ранее боливийские газеты сообщили, что несколько полицейских подразделений в городах Санта-Крус, Кочабамба и столице страны Сукре присоединились к акциям протеста против переизбрания Моралеса. Министр обороны Хавьер Савалета признал, что «некоторые полицейские устроили мятеж», но заявил, что правохранительные органы в целом продолжают выполнять свои обязанности.

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