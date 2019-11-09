Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу призвал Иран предоставить инспекторам МАГАТЭ положенные им права и иммунитет.

Как передает РИА Новости, ранее инспектор МАГАТЭ был задержан в иранском городе Натанзе, где расположен завод по обогащению урана. Позже Иран подтвердил, что не пустил инспектора на завод, поскольку во время проверки при входе на объект сработало оборудование, показавшее наличие «возможно подозрительных» веществ и материалов. Разрешение инспектора на проведение инспекций в Иране было аннулировано.

«Инспекторы МАГАТЭ должны иметь возможность беспрепятственно выполнять свою важнейшую работу… Мы призываем Иран немедленно урегулировать все открытые вопросы с МАГАТЭ и предоставить инспекторам агентства полномочия и иммунитет, на которые они имеют право», — говорится в заявлении госсекретаря.

Сам инцидент Помпео назвал «возмутительным и необоснованным актом запугивания».

Кроме того, госсекретарь упомянул недавнее заседание совета управляющих МАГАТЭ, на котором, по его словам, обсуждался вопрос о незадекларированных ядерных материалах Ирана. «Иран не имеет никакого правдоподобного объяснения (происхождения) обнаруженных материалов и должен объяснить, откуда эти ядерные материалы взялись и где они находятся в настоящее время», — отметил Помпео.

Он также вновь заявил, что заключенный Ираном и другими странами в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий «является как ложным, так и мошенническим».

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