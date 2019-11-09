Фанаты королевского семейства оживленно обсуждают новость: на днях, во время встречи с семьями военнослужащих, принц Гарри намекнул, что готовится пополнить состав своего семейства.

Это произошло во время неожиданного визита Гарри и Меган Маркл в расположенный неподалеку от их дома в Виндзоре поселок, где живут супруги и дети военных, отбывающих службу вдали от дома. Гарри и Меган с нескрываемым удовольствием играли с детворой. А потом, беседуя с одной офицерских жен — Сьюзи Стрингфэллоу, у которой есть двое детей, принц попросил ее рассказать, как ей дается воспитание второго малыша. Как Сьюзан поведала репортеру Forces Network, принц проявил при этом горячую заинтересованность и задал ей множество конкретных вопросов, явно пытаясь понять, насколько сложнее или проще управляться со вторым ребенком. Из чего миссис Стрингфэллоу сделала вывод, что Гарри и его законная супруга уже вскоре обзаведутся еще одним ребенком. И ее уверенность в этом только увеличилась после того, как в ответ на ее прямой вопрос, собираются ли он и его супруга вскоре родить второго, принц ничего не ответил, но «заговорщически» улыбнулся.

Издание «7Дней» отмечает, что на самом деле, сейчас, когда Арчи, которому на днях исполнилось уже шесть месяцев, уже достаточно подрос, Меган и Гарри уже вполне могут думать о том, чтобы подарить малышу братика или сестричку. Как поведал недавно принц, его сын «уже стал таким большим», у него уже есть два зуба и он научился активно ползать. Любопытно, что Гарри, который является патроном клуба и болеет за английскую футбольную команду Red Rose, недавно отправил спортсменам фото своего сына, облаченного в точно такую же, как у них, форму красного цвета. Так что принц, видимо, воспитывает из сына футбольного болельщика.

Minval.az