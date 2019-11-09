Государственный секретарь США Майк Помпео, выступая на форуме в Берлине в рамках мероприятий, приуроченных к 30-й годовщине падения Берлинской стены, заявил, что НАТО находится перед риском стать неэффективной и устаревшей организацией. Об этом сообщает Bloomberg.

«Если страны (члены НАТО) считают, что они могут получать выгоду для своей безопасности, не предоставляя НАТО необходимые ресурсы, если они не выполняют своих обязательств, существует риск того, что НАТО может стать неэффективной или устаревшей», — сказал он.

Госсекретарь США отметил, что в возрасте 70 лет (НАТО основано в 1949 году) Североатлантический альянс нуждается в переменах. «Он должен противостоять вызовам сегодняшнего дня», — отметил Помпео (цитата по Reuters).

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