Турецкие войска не покинут Сирию, пока в регионе присутствуют вооруженные силы других государств, процитировал в пятницу «Интерфакс» со ссылкой на Middle East Eye президента Турции Реджепа Эрдогана.

«Мы не остановим операции, пока не уйдут Отряды народной самообороны. Мы не покинем Сирию, пока США и Россия не сделают этого», — заявил Эрдоган.

Эрдоган также обвинил США в невыполнении обещаний по Сирии в том, что касается вывода курдских Отрядов народной самообороны, заявив, что «США совершают совместное с Отрядами народной самообороны патрулирование от города Рас-эль-Айн до Камышлы».

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