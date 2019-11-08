Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что в ходе визита в США обсудит с президентом Дональдом Трампом и вопрос т.н. «геноцида армян».

Как сообщает АПА со ссылкой на телеканал NTV, об этом заявил президент Турции в самолете журналистам по возвращении из Венгрии.

«Нам уже начинает надоедать «геноцид армян». Я затрону этот вопрос и во время визита в США. Трамп даже сказал однажды: а что если мы будем называть это не «геноцидом», а войной? Я ответил, что нам не противостояла ни одна страна, это не является темой для обсуждения. Я сказал также, что это был вопрос вынужденного переселения и при этом возникли некоторые трудности», — отметил президент Турции.

Напомним, что Р.Т.Эрдоган совершит визит в США 13 ноября.

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