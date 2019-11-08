Сирийские военные обнаружили американские ракеты и токсичные вещества, оставленные отступившими террористами на своих позициях, сообщило сирийское агентство SANA.

Оружие нашли в провинциях Дамаск, Дераа и Хама. Было обнаружено большое количество снарядов, гранат и мин, разные виды оружия, две американские противотанковые управляемые ракеты TOW, снаряды для российской системы залпового огня «Град» и токсичные вещества.

Боеприпасы изъяла Сирийская арабская армия (САА) после наступления на позиции террористов. Источники SANA, близкие к САА, заявили, что операция прошла успешно, а обнаружить оружие помогли местные жители.

Minval.az