ВС Турции и России в рамках сочинских договоренностей проводят третье патрулирование в сирийских районах к востоку от Евфрата.

Четыре бронетранспортера ВС Турции пересекли сирийскую границу в районе селения Алакамыш провинции Ширнак. По ту сторону границы турецких военных ожидали российские военные.

Патрулирование проводится между сирийскими районами Камышлы и Дерик к востоку от реки Евфрат.

Маршрут следования турецко-российского конвоя отслеживают БПЛА.

Происходящее у границы отслеживают большое число журналистов.

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