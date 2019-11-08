США придают большую важность работе с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и привержены окончательному урегулированию этого конфликта, и вместе со сторонами продвигают мирное урегулирование карабахского конфликта.

Как передает news.am, об этом заявил глава миссии США в ОБСЕ Джеймс Гилмор, выступая в ходе Постоянного совета ОБСЕ в Вене. По его словам, многое изменилось с появления сопредседателей на Постоянном совете год назад. «Мы обеспокоены потерями на линии соприкосновения в последние месяцы. Эти потери иллюстрируют продолжающиеся человеческие жертвы, возникающие в результате конфликта, что повышает напряженность как на местах, так и в столицах. Они (подобные инциденты- ред.) углубляют недоверие и враждебность, уменьшая перспективы прочного урегулирования. В то же время нас обнадеживают конструктивные контакты на высшем уровне между лидерами и министрами иностранных дел Армении и Азербайджана.

Давайте подведем итоги: со времени вашего последнего выступления в этом зале вы собрали президента Алиева и премьер-министра Пашиняна здесь в Вене. Со времени вашего последнего выступления в Постоянном совете вы также приняли участие в пяти встречах глав МИД в Милане, Париже, Москве, Вашингтоне и на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Результатом подобного уровня контактов должны и могут быть прямые и положительные дивиденды. Мы призываем стороны договориться о конкретных мерах, обсуждаемых в течение этого года, о конкретных гуманитарных мерах и мерах безопасности, чтобы подготовить население к миру и снизить напряженность.

Мы также приветствуем одновременное освобождение заключенных, которое состоялось 28 июня»,- говорится в заявлении. Гилмор подчеркнул, что договоренностей недостаточно и призвал стороны «претворить эти договоренности в конкретные действия уже сегодня». По его мнению, настало время для того, чтобы готовить население стран к миру и воздерживаться от взаимных обвинений и упреков. «Соединенные Штаты поддерживают меры по укреплению доверия и расширению диалога между армянами и азербайджанцами, которые могут стабилизировать ситуацию в области безопасности и создать более конструктивную атмосферу для переговоров. Те, кто участвует в диалоге, должны иметь возможность делать это свободно и без страха преследований или обвинений по возвращении домой.

Посол Каспршик, мы приветствуем вашу оценку ситуации на местах, и мы ценим усилия вашей команды по продвижению прозрачности и доверия между сторонами. Эта работа незаменима и пользуется нашей полной поддержкой. Мы ценим ваше тесное сотрудничество со словацким председателем в поддержке посреднических усилий сопредседателей и со сторонами в стабилизации ситуации на местах.

У конфликта нет военного решения, и статус-кво является неприемлемым. США привержены сотрудничеству со сторонами в поиске прочного и мирного решения, основанного на общих для государств-участников принципах неприменения или угрозы силы, территориальной целостности и равных прав, а также самоопределения народов, которые отражены в Хельсинкском заключительном акте, остающемся ключевым инструментом поведения и принципов для государств-членов ОБСЕ»,- говорится в заявлении представителя США.

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