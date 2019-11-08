Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что создание постоянной колонии на Марсе является невыполнимой в ближайшем будущем задачей. Строительство самодостаточного города займет как минимум несколько десятков лет и потребует тысячи полетов на планету. Об этом предприниматель написал в Twitter.

По словам миллиардера, Земля и Марс оказываются на близком расстоянии друг от друга лишь один раз в два года, и только это «окно» является подходящим для отправки межпланетных кораблей. Поэтому отправка достаточного количества ресурсов (порядка миллиона тонн грузов) для создания самодостаточной колонии — марсианской базы Alpha — займет около 20 лет. Учитывая грузоподъемность кораблей Starship, которые могут использоваться для межпланетных миссий, потребуются тысячи запусков.

Minval.az